Coppa Davis, match Lorenzi-Pella apre Argentina-Italia

Roma, 2 feb. (askanews) - Paolo Lorenzi e Guido Pella, venerdì alle 15 italiane, apriranno la sfida di Coppa Davis tra l'Argentina campione in carica e Italia, valida per il primo turno del World Group 2017, in programma sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires (stadio da 6mila posti). A seguire scenderanno in campo Fabio Fognini e Carlos Berlocq. Sabato (dalle ore 16 italiane) il doppio tra le coppie Simone Bolelli/Andreas Seppi e Leo Mayer/ Diego Schwartzman. Domenica gli ultimi due singolari: Lorenzi-Berlocq e Fognini-Pella. E' questo l'esito del sorteggio svoltosi giovedì nella sala stampa allestita al Parque Sarmiento, primo atto ufficiale della sfida. E' la quarta volta che le due nazionali si affrontano e il bilancio dei precedenti vede la formazione sudamericana condurre per 2-1: curiosamente nelle tre sfide precedenti - l'ultima, recentissima, nei quarti a Pesaro lo scorso luglio - non ha mai vinto la squadra ospitante.

Per la sfida il capitano azzurro Corrado Barazzutti ha convocato Paolo Lorenzi (n. 43 Atp), Fabio Fognini (n. 48 Atp), Andreas Seppi (n. 68 Atp) e Simone Bolelli (n. 661 Atp) che ritorna in azzurro dopo il lungo stop per l'infortunio - con conseguente operazione - al ginocchio sinistro. Il "collega" Daniel Orsanic ha convocato Diego Schwartzman (n. 53 Atp), Carlo Berlocq (n. 81 Atp), Guido Pella (n. 84 Atp) e Leonardo Mayer (n. 147 Atp) dovendo rinunciare a Juan Martin Del Potro e Federico Delbonis (gli eroi della prima, storica "Insalatiera d'argento") e poi in extremis anche ad Horacio Zeballos, sofferente per un problema al ginocchio rimediato nella maratona contro Ivo Karlovic a Melbourne.