Coppa Davis, Lorenzi cede a Berlocq, Italia-Argentina 2-2

Roma, 6 feb. (askanews) - Una giornata infinita, un match iniziato alle 11 locali e finito tra un'interruzione e l'altra intorno alle 19.30. Dallo 0-2 l'Argentina è risalita sino al 2-2 e per l'Italia è tutto da rifare. Saraà ricordata a lungo questa trasferta a Buenos Aires, una sfida che ancora è tutta da decidere e che solo venerdì sera sembrava chiusa a favore degli azzurri. Poi quel maledetto match point fallito sul 7-6 del tie break da Fognini e Bolelli in doppio, quindi la sconfitta in cinque set di Paolo Lorenzi contro lo scatenato Carlos Berlocq, che già ieri ci aveva punito in doppio al fianco di Leonardo Mayer: 46 64 61 36 63 dopo oltre quattro ore di battaglia. "Le condizioni era molto difficili - spiega il 35enne senese - la pioggia, il vento fortissimo. Però non cerco scuse, pioggia e vento c'erano anche per il mio avversario". Nonostante l'amarezza per la sconfitta l'analisi di Lorenzi è lucida: "E' stata una partita molto dura, la differenza il mio avversario l'ha fatta giocando meglio i punti importanti nel quinto e decisivo set". Come quando in vantaggio 5-3, è andato sotto 15-40 al turno di battuta, ma ha cancellato le due palle break che avrebbero rimesso in corsa l'azzurro, che invece ha pagato caro il break subito al terzo game. Lo attende il torneo di Quito in Ecuador: aveva il volo questa notte. "Tutto rimandato, domani c'è da fare il tifo per Fognini", dice entrando nell'auto che lo riaccompagna in albergo. Una frase che fa capire quanto unita sia la squadra azzurra.