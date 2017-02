Coppa Davis: Fognini è ko, al suo posto gioca Seppi

Forfait per il ligure a causa di una gastroenterite

Roma, 3 feb. (askanews) - Il capitano azzurro Corrado Barazzutti non potrà schierare Fabio Fognini nel secondo singolare della prima giornata del match di World Group di Coppa Davis tra Argentina e Italia, in corso sulla terra battuta di Buenos Aires. Il medico dell'Itf ha prescritto al ligure una giornata di riposo per un attacco di gastroenterite e al suo posto, contro Carlos Berlocq, giocherà Andreas Seppi.