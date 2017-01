Coppa Davis, Barazzutti: "Pronti a dare il meglio"

Roma, 31 gen. (askanews) - Tutto pronto per l'inizio della Coppa Davis di tennis 2017. L'Italia di Corrado Barazzutti sfiderà in trasferta, al Parque Sarmiento di Buenos Aires, l'Argentina per il primo turno del World Group, orfana di Juan Martin Del Potro e Federico Delbonis. Giornata di allenamenti condizionata dalla pioggia a Buenos Aires. Dopo il gran caldo di ieri, sin dalle prime ore del mattino è arrivata la pioggia e sia gli azzurri che gli argentini si sono allenati su campi indoor. Oggi si è anche tenuto il primo incontro delle squadre con la stampa. "Siamo qui da domenica scorsa - ha sottolineato il capitano azzurro Corrado Barazzutti - e i ragazzi si stanno allenando con grande intensità per questa sfida molto importante. Saremo sicuramente pronti per dare il meglio. Abbiamo una squadra importante, solida, che può far risultato contro qualunque avversario".

Il più richiesto dalla stampa è stato Fabio Fognini, grande protagonista della vittoria dell'Italia nel 2014 a Mar del Plata, quando vinse i due singolari e il doppio in coppia con Simone Bolelli. "L'Argentina è la squadra campione in carica, ma questo conta poco. Il fatto che non ci siano Del Potro e Delbonis per noi è un vantaggio, è chiaro. Però sappiamo bene che in Davis può accadere di tutto. Noi daremo il massimo per portare a casa la vittoria". Gli argentini si sono presi la rivincita lo scorso luglio a Pesaro. Sei mesi fa non c'era Simone Bolelli, fermo per l'infortunio a un tendine del ginocchio sinistro. Ora il bolognese è pronto a dare il suo apporto: "Sto bene, ho fatto un'ottima preparazione invernale e sono felice di rientrare", ha confermato.