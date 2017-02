Coppa Davis, Australia, Francia, Serbia e Stati Uniti ai quarti

Roma, 5 feb. (askanews) - Si sta definendo il quadro dei quarti di finale deò World Group 2017 della Coppa Davis. La Serbia ha visto i padroni di casa archiviare la pratica Russia già dopo il doppio grazie al successo di Viktor Troicki e del capitano e giocatore Nenad Zimonjic che si sono imposti per 63 76(3) 67(5) 64 su Konstantin Kravchuk ed Andrey Kuznetsov. Quarti di finale conquistati con una giornata d'anticipo anche per gli Stati Uniti che a Birmingham, in Alabama, hanno superato per 3-0 la Svizzera grazie a Steve Johnson e Jack Sock che hanno battuto per 76(3) 63 76(5) Adrian Bossel ed Henri Laaksonen. Nella notte tra venerdì e sabato le prime a staccare il pass per i quarti già dopo il doppio erano state Australia e Francia. Oggi dalle ore 15 via agli ultimi singolari dell'Italia in vantaggio 2-1 in Argentina