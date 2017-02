Coppa Davis, Australia e Francia sono già ai quarti

Roma, 4 feb. (askanews) - Oltre ad Argentina-Italia in questo week-end si stanno disputando tutte le altre sfide del primo turno del World Group della Coppa Davis 2017. La sfida di Nis tra Serbia e Russia vede i padroni di casa avanti per 2-0. E Djokovic e Troicki pur firmando il doppio vantaggio se la sono vista abbastanza brutta contro la Russia in versione Next Gen. Karen Khachanov si è arreso solo per 8-6 al tie-break del quinto set a Troicki mentre Daniil Medvedev è stato avanti un set e e 3-0 nel secondo prima di subire la rimonta di Nole che ha pareggiato il conto dei set (brekkando il russo al quinto ed al nono gioco) , ha dominato il terzo set ed ha poi chiuso l'incontro in avvio di quarta frazione con l'avversario vittima dei crampi.

Intanto nella notte italiana Australia e Francia hanno già staccato il pass per i quarti. Gli aussie hanno battuto in casa per 3-0 una Repubblica Ceca ampiamente rimaneggiata, mentre i "bleu" si sono imposti sempre per 3-0 in casa del Giappone orfano di Kei Nishikori.

Doppio vantaggio per gli Stati Uniti sulla Svizzera mentre sono in parità sia la sfida tra Canada e Gran Bretagna, che quella tra Croazia e Spagna che quella tra Germania e Belgio. Proprio quest'ultima sfida riguarda da vicino gli azzurri: infatti in caso di vittoria contro l'Argentina, la squadra di capitan Barazzutti affronterebbe la Germania in casa ed il Belgio in trasferta.