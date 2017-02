Coppa Davis: Argentina-Italia 2-3, Fognini regala i quarti

Roma, 6 feb. (askanews) - Grazie ad una vittoria in rimonta di Fabio Fognini sulla terra di Buenos Aires: l'Italia guadagna i quarti di finale di Coppa Davis dove adesso affronterà il Belgio. E' terminato infatti 3-2 per gli azzurri il confronto con l'Argentina campione in carica valido per il primo turno del World Group 2017, sulla terra rossa del Parque Sarmiento. Nel quinto e decisivo singolare, al termine di un match al cardiopalma, Fabio Fognini ha rimontato due set di svantaggio piegando in cinque set Guido Pella: 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio per il 29enne di Arma di Taggia, dopo 4 ore 17 minuti. Dopo il meteo poco estivo di domenica, con vento e pioggia, torna il sole a Buenos Aires e in tribuna si rivede nei panni di tifoso anche Diego Armando Maradona che però non ha portato fortuna alla squadra argentina.