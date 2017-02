Coppa Davis: Argentina-Italia 1-2, Bolelli-Fognini ko nel doppio

Roma, 4 feb. (askanews) - L'Italia spreca il primo match ball per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Davis. Gli azzurri Fabio Fognini e Simone Bolelli, dopo aver vinto i due singoli ieri ed essersi portati sul 2-0, perdono il doppio contro gli argentini Carlos Berloq e Leonardo Mayer al quinto set, dopo un match durato oltre quattro ore. Il punteggio finale che premia l'Argentina, ora 2-1 nello score globale, è di : 6-3 6-3 4-6 2-6 7-6 (7), col tie break del quinto set partito malissimo per gli azzurri, rientrati in partita giocandosela alla morte e annullando quattro match point, facendosi annullare, con un errore gratuito di Fognini un incredibile punto per il match. Il tutto dopo essere stati bravi a rimontare due set e ad annullare un primo match point sul 6-5 per gli argentini. Restano due singolari la domenica per portare a casa il terzo e decisivo punto.