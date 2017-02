Coppa Davis, Argentina-Italia 0-2, Seppi batte Berlocq

Roma, 3 feb. (askanews) - L'Italia è in vantaggio per 2-0 al termine della prima giornata della sfida di Coppa Davis contro l'Argentina, campione in carica, valida per il primo turno del World Group 2017, in corso sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires. Al successo di Paolo Lorenzi, numero uno azzurro, che nel primo singolare ha sconfitto Guido Pella per 63 63 63, in due ore e 25 minuti di gioco, ha fatto seguito l'affermazione di Andreas Seppi - chiamato in extremis a sostituire Fabio Fognini, colpito nella notte da un lieve attacco di gastroenterite (il medico dell'ITF ha prescritto al ligure una giornata di riposo) - in 4 set su Carlos Berlocq: 61 62 16 76(6) il punteggio in favore del 32enne di Caldaro, che dopo quasi tre ore ha portato il secondo pesantissimo punto all'Italtennis. Sabato (dalle ore 16 italiane) il doppio tra le coppie Simone Bolelli/Andreas Seppi e Leo Mayer/ Diego Schwartzman. Domenica, poi, gli ultimi due singolari: Lorenzi-Berlocq e Fognini-Pella.