Coppa d'Africa, pareggio Costa d'Avorio-Togo. Vince R.D. Congo -VIDEO

Esordio in chiaroscuro per i campioni in carica

Roma, 17 gen. (askanews) - Esordio in chiaroscuro per i campioni in carica: la Costa d'Avorio, infatti, non va oltre lo 0-0 nella prima partita del girone contro il Togo. Gli ivoriani, guidati dall'atalantino Kessie, non sono riusciti a sfondare il muro della squadra di Le Roy che comunque ha giocato una buona gara, soprattutto nel primo tempo dove sfiora il vantaggio prima con Ayté e poi con Dossevi.

La seconda partita del gruppo C, tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo, ha riservato maggiori sorprese, grazie alla vittoria dei congolesi per 1-0.

