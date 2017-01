Roma, 21 gen. (askanews) - Una rete di Asamoah Gyan a metà del primo tempo regala il successo contro il Mali e la qualificazione al Ghana ai quarti di finale della Coppa d'Africa. 'Le Stelle Nere' con questi tre punti salgono a 6 punti in classifica mentre il Mali resta ad 1, così come l'Egitto che però giocherà alle 20 contro l'Uganda che invece è fermo a 0. Tutto quindi si deciderà all'ultima giornata per la seconda qualificata del girone D. Nel primo tempo, anche complice le cattive condizioni del terreno di gioco, succede poco dove uno dei pochi squilli è la rete di Asamoah che al 21' è bravo a ribadire in rete di testa un traversone di Ayew. Nella ripresa il Mali prova ad accelerare e conquistare campo ma due volte Marega dal limite e poi Traoré sprecano. Nel finale c'è tempo per un'altra occasione clamorosa per il Mali con Coulibaly dove il suo colpo di testa in appoggio all'indietro nell'aria picola non trova nessuno per il tap-in vincente.