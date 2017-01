Roma, 20 gen. (askanews) - Ancora un pareggio per i campioni in carica della Costa d'Avorio nella seconda giornata della Coppa d'Africa 2017. Gli Elefanti impattano 2-2 contro il Congo, in un match che li ha visto andare due volte sotto per le reti di Kebano e Kabananga, pareggiate da Bony e Die. Ora la Costa d'Avorio è a due punti mentre il Congo sale a 4 ed è quasi qualificato. Nel girone il Togo è a 1 punto mentre il Marocco a 0 ma una partita in meno poiché si sfideranno alle 20. Al 10' Congo in vantaggio grazie al gran destro di Kebano ma 15' Bony dagli sviluppi di un calcio d'angolo svetta più in alto di tutti e batte il portiere per l'1-1. In chiusura di tempo però c'è ancora tempo per il Congo di tornare in vantaggio: Magoma dalla destra mette un cross dove Kabananga di testa segna il 2-1 approfittando di una dormita di Aurier. Al 66' la rete del definitov pareggio con il capitano Die che dalla distanza lascia partire un destro che viene deviato in porta dal difensore Tisserand e palla che va in rete.