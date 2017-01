Coppa d'Africa, Costa d'Avorio frena contro il Togo: è solo 0-0

Esordio in chiaroscuro per i campioni in carica

Roma, 16 gen. (askanews) - Non va oltre lo 0-0 la Costa d'Avorio contro il Togo nell'esordio della Coppa d'Africa 2017. I campioni in carica guidati dall'atalantino Kessie, Zaha in attacco e Bailly in difesa non riescono a sfondare il muro della squadra di Le Roy che comunque gioca una buona gara, soprattutto nel primo tempo dove sfiora il vantaggio prima con Ayté e poi con Dossevi. Nella rirpesa la Costa d'Avorio sale in cattedra ma oltre al tanto possesso palla non riesce a creare seri pericoli al portiere del Togo, oltre ad un colpo di testa di Aurier a 4' dalla fine. Nel gruppo C quindi Costa d'Avorio e Togo salgono a quota 1 punto, in attesa del match di questa sera alle 20 tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo.