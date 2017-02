Coppa d'Africa, Camerun batte l'Egitto: esplode la gioia - VIDEO

In finale la rimonta per 2-1 contro l'Egitto di Salah e Cuper

Yaoundé, 6 feb. (askanews) - Esplode la gioia del Camerun dopo la conquista a Libreville della 31esima Coppa d'Africa. È il quinto titolo per i "Leoni indomabili" che nella finale con l'Egitto hanno saputo realizzare una rimonta, vincendo per 2-1 grazie a un guizzo nel finale di Aboubakar. Erano quindici anni che il Camerun non riusciva a vincere il titolo. Un trionfo meritatissimo visto che la squadra del belga Higo Bros ha eliminato quasi tutte le favorite del torneo, dal Senegal al Ghana sino ai "Faraoni" di Salah ed Hector Cuper.

