Roma, 18 gen. (askanews) - Ancora un pari per il Gabon nella Coppa d'Africa 2017. I padroni di casa dopo il pareggio 1-1 nella prima gara alla Guinea-Bissau, impattano con lo stesso punteggio contro il Burkina Faso, che passa in vantaggio al 23' del primo tempo con Nakoulma ma al 38' Aubameyang pareggia su calcio di rigore. Pareggio che delude il Gabon che adesso sale a due punti insieme proprio al Burkina Faso e dovrà giocarsi la qualificazione nell'ultima gara contro il Camerun che sarà impegnato contro la Guinea-Bissau che ha 1 punto così come i camerunensi.