Roma, 19 gen. (askanews) - Qualificazione appesa ad un filo per l'Algeria, una delle favorite alla vittoria in Coppa d'Africa. La squadra guidata dalla stella Mahrez cade 2-1 contro la Tunisia e adesso deve battere nell'ultima giornata del girone B il Senegal e aspettare il risultato dell'altro match Zimbawe-Tunisia. Primo tempo dai due volti dove per 20' è l'Algeria, trascinata da Mahrez, a gestire il pallone ma dal 25' in poi la squadra di Kasperczak prende campo e gioca con più fluidità, anche se non riesce a creare molto. Nel primo quarto d'ora la Tunisia decide l'incontro: al 5' Msakni mette palla al centro dalla sinistra, il cross però è deviato da Mandi nella propria porta per l'1-0 Tunisia e al 65' arriva il raddoppio su rigore di Sliti. L'Algeria non ci sta e preme sull'acceleratore ma riesce a trovare la rete del 2-1 soltanto in pieno recupero con Hanni, ma è troppo tardi.