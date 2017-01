Coppa d'Africa: al Gabon non basta Aubameyang, 1-1 con la Guinea

Roma, 14 gen. (askanews) - Non va oltre l'1-1 il Gabon, padrone di casa, contro la Guinea-Bissau nell'esordio della Coppa d'Africa 2017. La squadra di Camacho pur non giocando una buona gara, soprattutto nel primo tempo, passano in vantaggio al 53' grazie ad Aubameyang che a porta vuota mette a segno su assist di Bouanga. La squadra di casa ha però la colpa di non chiudere l'incontro e al 91' la Guinea trova la rete dell'inspettato pareggio con Soares che batte il portiere con un colpo di testa. Con questo pareggio il Gabon e La Guinea si portano ad un un punto nel girone A, in attesa del match delle otto tra Burkina Faso e Camerun che chiuderà la prima giornata