Roma, 23 feb. (askanews) - L'Italia è un paese di sportivi. E' quanto è emerso dall'analisi dell'attività fisica nel nostro paese, illustrata al Salone d'Onore dal Presidente del CONI, e dal Presidente dell'Istituto nazionale di Statistica, Giorgio Alleva. La percentuale di italiani, sopra i 3 anni d'età, che pratica sport con continuità nel proprio tempo libero ha raggiunto il 25,1%: nel 2016, in sintesi, una persona su quattro ha fatto sport. Aggiungere a questa percentuale chi dichiara di fare sport saltuariamente vuol dire toccare il 34,8%. La percentuale di praticanti sportivi è cresciuta di un punto e mezzo nell'ultimo anno e di 4,2 punti tra il 2013 e il 2016, crescendo in media di circa 1,4 punti percentuali all'anno. In termini assoluti, dal 2013 al 2016, si sono avvicinati alla pratica sportiva 2 milioni e 519 mila italiani.

Il periodo, prende come particolare riferimento all'ultimo quadriennio della Presidenza firmata Giovanni Malagò "Oggi raccontiamo a distanza di 4 anni dalla mia elezione - ha sottolineato il numero uno del Coni - i risultati di un argomento che ritengo nevralgico. Anno dopo anno questi dati ci hanno dato ragione. È come vincere una medaglia olimpica. Ce l'ho messa tutta per arrivare a tagliare i traguardi importanti ripartendo dal territorio, toccando con mano le varie situazioni, mappando del vivo le necessità e le criticità delle varie località". "Tra 6 e 10 anni abbiamo registrato il picco toccando il 60% di bambini che fanno sport - continua Malagò - nei prossimi 4 anni credo avremo margini di miglioramento per continuare a crescere, considerando che Calabria, Campania e Sicilia sono fanalini di coda e devono invertire la tendenza. Però considerare che l'11, 4% su 13% totale di praticanti in Campania è un tesserato sportivo, perché il resto non sa dove fare sport. Nel prossimo quadriennio sono sicuro che prenderemo e supereremo anche la media dell'attività fisica dell'Unione Europea".

"E ricordo sempre che ogni punto percentuale vale circa 200 milioni e questo ci permette di dimostrare che il Governo ha investito bene su di noi" conclude Malagò.

