Con "Ovunque tu sarai" si apre oggi il Terminillo Film Festival

Roma, 2 feb. (askanews) - Torna, dalle alte vette del Terminillo, il primo festival dedicato alla commedia italiana, un punto d'incontro tra la passione per la neve, la montagna e il cinema. Il glorioso passato cinematografico della "Montagna di Roma", set di tante pellicole, ha fatto nascere in Francesco Apolloni, che ne è anche direttore artistico, l'idea del Terminillo Film Festival, che vedrà la montagna, con la sua storia, i suoi paesaggi e le sue piste da sci, protagonista della settima arte. Un ricco programma di proiezioni, anteprime e incontri con attori, registi e produttori tra i più rappresentativi della commedia tricolore.

Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani presenteranno in anteprima il loro Mamma o papà, così come Ricky Memphis, Francesco Montanari, Francesco Apolloni, Primo Reggiani, Ariadna Romero e Astrid Pinero Herrera il road movie di Roberto Capucci Ovunque tu sarai. Il produttore Matteo Rovere, in contemporanea alla sua uscita in sala, presenterà il film Smetto quando Voglio - Masterclass, sequel della commedia di grandissimo successo diretta da Sydney Sibilia . Saliranno sul palco del Terminillo Film Festival anche gli interpreti dei cortometraggi in concorso, tra gli altri Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli e molti altri artisti amici della manifestazione, come Ambra Angiolini, Daniele Liotti, Claudia Potenza, Michela Andreozzi, Fabio Troiano, Catrinel Marlon, Rolando Ravello, Paolo Genovese, Lillo e il cantante Marco Conidi che si esibirà in un live. In programma anche una tavola rotonda moderata da Laura Delli Colli dal tema "Il cinema italiano oltre confine".