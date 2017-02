Colpo Sampdoria, battuto il Milan a San Siro 1-0

Roma, 5 feb. (askanews) - La Sampdoria ha battuto il Milan 1-0 nell'anticipo delle 12.30 della ventitreesima giornata del campionato di serie A. Il gol partita è stato messo a segno da Muriel su rigore al 70'. Rigore concesso per un contatto in area tra Paletta e Quagliarella, con l'arbitro che ha indicato il dischetto senza esitazione. Milan che ha chiuso in dieci uomini per l'espulsione di Sosa per somma di ammonizioni al 90'