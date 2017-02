Colpo New York, battuta San Antonio

Roma, 13 feb. (askanews) - Colpo New York. I Knicks invertono la tendenza di quattro sconfitte consecutive e superano San Antonio. Carmelo Anthony ne segna 25 in quella che potrebbe essere l'ultima partita al Madison per lui visto che i Knicks torneranno a New York dopo la chiusura della finestra di mercato (Trade Deadline) che avverrà 23 febbraio. Minnesota supera Chicago con 27 punti di Wiggins. Detroit sbanca Toronto all'ultimo respiro. Toronto getta al vento il +16 toccato nella prima parte del 3° quarto. Caldwell-Pope a 13" dalla sirena mette il canestrio decisivo. Sacramento vince ancora. Per la terza volta di fila, stavolta battendo New Orleans, rimontando da -13 con 28 punti di Cousins. Questi i risultati delle partite disputate la scorsa notte nel campionato Nba:

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 117-89 New York Knicks-San Antonio Spurs 94-90 Toronto Raptors-Detroit Pistons 101-102 Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 105-99