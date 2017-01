Roma, 22 gen. (askanews) - Colpo Napoli nel secondo anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie A. Gli azzurri sbancano San Siro battendo 2-1 il Milan al "Meazza" . Uno-due di Insigne e Callejon nel giro di tre minuti tra il 6' ed il 9'. Al 37' la rete di Kucka per il Milan. Gli azzurri di Sarri grazie a questo successo raggiungono al secondo posto la Roma a quota 44. "Stasera abbiamo dimostrato una grande mentalità: abbiamo sofferto e vinto, in questo c'è stato un piccolo salto di qualità - il commento di Sarri - E' stata una partita difficilissima, proprio come sapevamo, e ci da soddisfazione aver vinto anche soffrendo. Fino a questo momento non abbiamo mai avuto questa caratteristica, sotto questo aspetto abbiamo fatto un salto di qualità. Lo scudetto? Non pensiamo ad altro". Montella sconfitto ma sereno: "Di solito quando si perde poi non si dorme, ma io stanotte dormirò perché sono contento della prestazione. Stasera mi sono divertito, certo sono dispiaciuto per la sconfitta. Ma per larghi tratti della partita abbiamo comandato il gioco".