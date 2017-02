Cleveland torna rullo compressore, Golden State ok

Roma, 28 feb. (askanews) - Cleveland regola i Bucks e ufficializza l'arrivo del tre volte All Star Deron Williams, reduce dal buyout con i Mavericks. Irving 25 punti, LeBron 24. A Philadelphia nonostante un Curry da 0/11 da 3 punti i Warriors passano in casa dei Sixers. Indiana supera Houston, terza forza della Western Conference, con 25 punti di Teague. Dopo i 43 punti messi a referto contro i Celtics e i 33 contro i Blazers DeRozan ne realizza 37 e guida i Raptors nella vittoria thriller al Madison Square Garden ai danni dei Knicks. Atlanta ferma Isaiah Thomas e con esso tutti i Boston Celtics. Hawks che tornano al successo dopo 3 sconfitte consecutive. Il Curry di Dallas segna 29 punti ed i Mavericks affondano Miami. Towns e Wigginsabbattono i Kings in un boccone. I due Minnesota segnano 56 punti nel successo comodo dei Timberwolves al Golden 1 Center di Sacramento. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

New York Knicks-Toronto Raptors 91-92 Philadelphia 76ers-Golden State Warriors 108-119 Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks 102-95 Boston Celtics-Atlanta Hawks 98-114 Dallas Mavericks-Miami Heat 96-89 Houston Rockets-Indiana Pacers 108-117 Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 88-102