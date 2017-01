Cleveland torna a vincere, Belinelli sconfitto

Roma, 14 gen. (askanews) - Cleveland torna a vincere dopo due sconfitte consecutive. Regola i Kings in attesa della supersfida di lunedì alla Oracle Arena contro Golden State. Continua il buon momento di Philadelphia che supera anche Charlotte conquistando il quinto successo nelle ultime sei gare. Marco Belinelli chiude con 1/6 dal campo per sei punti in 22' di gioco. Toronto asfalta Brooklyn crollata nell'ultima frazione di gara. DeRozan segna 28 punti. Non bastano i 23 di Bogdanovic. Reduci dal brillante successo sul parquet di San Antonio i Bucks tengono alta la concentrazione anche contro Miami e mandano ko la squadra della Florida. Houston si fa sorprendere in casa. Avanti di quindici punti nel terzo quarto subiscono il ritorno dei Grizzlies che alla fine conquistano il successo. Minnesota infila per la prima volta in stagione tre successi di fila, fermando Oklahoma. Towns ne segna 29, Westbrook si ferma a 21. Isaiah Thomas regala a Boston la sesta vittoria in sette partite con un arresto e tiro a 2" dal termine che affonda Atlanta. Trenta punti di Vucevic affondano Portland cui non bastano i 34 di Lillard. Tutto facile per UTah contro Detroit. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 102-93 Toronto Raptors-Brooklyn Nets 132-113 Milwaukee Bucks-Miami Heat 116-108 Houston Rockets-Memphis Grizzlies 105-110 Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder 96-86 Atlanta Hawks-Boston Celtics 101-103 Portland Trail Blazers-Orlando Magic 109-115 Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers 108-120 Utah Jazz-Detroit Pistons 110-77