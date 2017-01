Roma, 20 gen. (askanews) - Cleveland torna a vincere dopo la brutta sconfitta rimediata contro Golden State. Irving ne segna 26, LeBron James 21. Dopo la vittoria a Boston, New York va ancora ko, questa volta in casa contro Washington. Non bastano i 34 di Carmelo Anthony. Ci pensa Goran Dragic con 32 punti a caricarsi sulle spalle l'attacco di Miami e a guidare la squadra della Florida al successo sui Mavericks. L'assenza di Chris Paul si fa sentire sui Los Angeles Clippers che cedono in casa a Minnesota. Senza Gallinari, fermo per un problema a una caviglia, i Nuggets si arrendono a San Antonio, che nel riscaldamento aveva perso Pau Gasol per la frattura dell'anulare della mano sinistra. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns 118-103 Miami Heat-Dallas Mavericks 99-95 New York Knicks-Washington Wizards 110-113 San Antonio Spurs-Denver Nuggets 118-104 L.A. Clippers-Minnesota Timberwolves 101-104