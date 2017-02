Cleveland supera Washington in un supermatch

Roma, 7 feb. (askanews) - Cleveland vince al supplementare la partita più bella della stagione. LeBron domina ma la firma sul successo è di Irving con 11 punti, cinque dei quali dell'overtime. Love ne segna 39. Ai Wizards non bastano i 41 punti di Beal. Indiana fa sul serio. Settima vittoria consecutiva, successo contro Oklahoma e quinto posto nel mirino complice anche la sconfitta di Atlanta della scorsa notte. Non bastano i 27 di Westbrook. Il rientro sul parquet di DeRozan, dopo 4 gare fermo ai box per un problema alla caviglia, fa bene ai Raptors che superano i Clippers. Dopo 6 anni di continue sconfitte i Lakers tornano a strappare un successo al Madison Square Garden piegando i Knicks ormai in caduta libera. Gordon Hayward sta giocando da vera stella, togliendo ogni dubbio legato alla sua prima convocazione all'All Star Game. Segna trenta punti e aiuta Utah a sbancare Atlanta. Quarta sconfitta di fila di Philadelphia ancora senza Embiid. Sorride Detroit. New Orleans si affida a Davis che con 34 punti batte Phoenix. Andrew Wiggins segna 27 punti e Miami sbanca il parquet di Minnesota. Alla terza partita senza Danilo Gallinari per i postumi dell'infortunio all'inguine, ma anche senza Mudiay dolorante alla schiena e senza Faried per motivi personali, Denver ferma la corsa di Dallas che veniva da quattro sconfitte di fila. Memphis affonda San Antonio. Sacramento perde in casa con Chicago. Dopo aver rimontato da -27, pareggia con Cousins nel finale ma la vittoria è dei Bulls. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

New York Knicks-L.A. Lakers 107-121 Washington Wizard-Cleveland Cavaliers 135-140 Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 93-90 Toronto Raptors-L.A. Clippers 118-109 Atlanta Hawks-Utah Jazz 95-120 Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 113-96 New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 111-106 Minnesota Timberwolves-Miami Heat 113-115 Denver Nuggets-Dallas Mavericks 110-87 Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 89-74 Sacramento Kings-Chicago Bulls 107-112