Cleveland ancora ko, risale Boston

Roma, 31 gen. (askanews) - Cleveland Cavaliers in caduta libera. Quarta sconfitta nelle ultime sei gare per i campioni in carica. Questa volta a Dallas. I Cavs cedono ai Mavericks nonostante i 23 punti di King James ma privi di Love che ha reso l'attacco prevedibile. Ennesima super prestazione da 41 punti di Isaiah Thomas, 24 dei quali nel tiratissimo 4° periodo e Boston supera Detroit confermandosi seconda forza ad est. Philadelphia dopo 2 sconfitte consecutive tornano a vincere piegando i Kings con 23 di Covington e nonostante i 46 punti di Cousins. Minnesota supera Orlando con 27 punti di Wiggins e dopo un supplementare Ottava vittoria consecutiva per Miami che risale in classifica piegando Brooklyn. Il career high da 38 punti di Mike Conley guida i Grizzlies al successo sul parquet dei giovani Suns.

Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba: Philadelphia 76ers-Sacramento Kings 122-119 Miami Heat-Brooklyn Nets 104-96 Minnesota Timberwolves-Orlando Magi 111-105 Boston Celtics-Detroit Pistons 113-109 Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers 104-97 Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 96-115