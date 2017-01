Roma, 26 gen. (askanews) - Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare per i Cleveland Cavaliers. I campioni si arrendono a Sacramento dopo un supplementare nonostante i Kings abbiano perso otto partite delle ultime dieci. Si chiude con LeBron a quota 28 punti e Cousins con 21. Boston prova ad approfittare della crisi dei Cavs e della caduta di Toronto per risalire la classifica battendo Houston guidata dai 38 punti di Thomas. I 30 di Harden non bastano. Toronto ko sul parquet dei Memphis Grizzlies. Quinta sconfitta consecutiva per i canadesi. Gasol 42 punti. Parte la risalita di Atlanta che liquida i Bulls a Chicago con 24 di Schroeder. Quaranta punti di Butler non bastano. Philadelphia sbanca il parquet di Milwaukee trovando la seconda vittoria consecutiva. Sessantesima tripla doppia di Russel Westbrook che supera Larry Bird al quinto posto nella classifica all time e guida Oklahoma alla vittoria contro New Orleans. Miami passa a Brooklyn con 24 punti di Waiters, Carmelo Anthony con 30 punti predica nel deserto e New York va ko a Dallas. Nella notte in cui il Moda Center rende omaggio a Bill Walton e all'intera squadra che nel 1977 vinse il titolo Portland affonda i Lakers. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings 112-116 Boston Celtics-Houston Rockets 120-109 Brooklyn Nets-Miami Heat 106-109 Chicago Bulls-Atlanta Hawks 114-119 Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers 109-114 Memphis Grizzlies-Toronto Raptors 101-99 New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 105-114 Charlotte Hornets-Golden State Warriors 103-113 Dallas Mavericks-New York Knicks 103-95 Portland Trail Blazers-L.A. Lakers 105-98