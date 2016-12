Cleveland affonda Golden State all'ultimo tiro

Roma, 26 dic. (askanews) - Miracolo di Natale a Cleveland. Il tiro di Kyrie a 3" dalla sirena completa la rimonta dei Cavs che erano sotto 94-80 a 9'30" dalla fine. Ai Warriors non è bastato il super Durant da 36 punti e 15 rimbalzi. Boston, trascinata da Thomas consolida la sua terza posizione a est e fa il colpo a New York. Non bastano i 29 punti di Anthony e i 25 di Rose. Ai Lakers va i, derby con i Clippers mentre San Antonio asfalta Chicago. Questi i risultati della Notte Nba: New York Knicks-Boston Celtics 114-119 Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 109-108 San Antonio Spurs-Chicago Bulls 119-100 Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves 112-100 L.A. Lakers-L.A. Clippers 111-102