Clemente Russo rilancia: "Voglio arrivare a Tokyo 2020"

Roma, 1 feb. (askanews) - La delusione di Rio de Janeiro è alle spalle, la voglia di combattere intatta. Clemente Russo punta a Tokyo 2020 e lo ribadisce in occasione della presentazione delle World Series del pugilato, presentate oggi nella sede della Federpugilato a Roma. "Continuo fino a Tokyo, scrivetelo. A meno che, da qui al 2020, in Italia non esca fuori un giovane che mi mette a terra". Ha detto il pugile casertano. L'obiettivo è ambizioso: "Voglio fare il record mondiale per un pugile: partecipare per la quinta volta a un'Olimpiade. Io ci credo, alla faccia di chi dice che sono vecchio e voleva che smettessi". Russo racconta, dopo Rio e la parentesi del Grande Fratello, di aver rimesso i guantoni l'8 novembre. "Erano passati tre mesi da quell'ultima volta da pugile, però mi ero tenuto in forma perché al fisico ci tengo, e ho capito di stare bene e per questo ora sono qui. Quando dalla federazione mi hanno chiamato per stare nei Thunder non potevo non rispondere, e ora voglio combattere ed essere il trascinatore dei miei compagni di squadra". L'Italia fa parte del girone con i Fighting Roosters della Francia, i Marocco Atlas e i British Lionhearts, contro cui gli azzurri esordiranno giovedì 9 febbraio al Palavespucci di Roma, l'impianto delle Fiamme Oro.