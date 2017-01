Ciclista di 105 anni batte record: 22,5 km in un'ora su pista -VIDEO

Roma, 5 gen. (askanews) - E' record. Robert Marchand, il nonnino ciclista di 105 anni ce l'ha fatta. Ha percorso più di 22 chilometri in un'ora nella specialità di ciclismo su pista. L'impresa è stata incassata il 4 gennaio al velodromo nazionale di Saint-Quentin-en-Yvelines. Robert è stato accolto come un eroe, tra l'ovazione del pubblico che ha assistito all'impresa.

"Sono un po' emozionato nel vedere tutto questo, è incredibile - commenta a caldo l'ultracentenario transalpino - vedere tutta questa folla, ci si domanda se è realtà".

Ventidue chilometri e mezzo, un'ora di corsa, 92 giri di pista, Il record di percorrenza all'ora per la categoria over 105, appositamente creata per lui.

"No, non sono stanco, pensavo di avere male alle gambe e invece niente. Ho solamente un po' di male alle braccia. Ma alla fine va bene avere qualche dolore".

"Quando si ha un'età del genere, non bisogna mai fermarsi per troppo tempo. Se ci si ferma a lungo, non si ricomincia più e allora bisogna allenarsi tutti i giorni, quattro o cinque chilometri, allenare i muscoli".

Per Robert la vita non cambia: "Continuerò a fare tutto ciò che faccio ogni giorno. Bisogna mangiare, rifare il letto, fare le faccende, ho tanto da fare non preoccupatevi".

Robert Marchand è nato ad Amiens nel 1911 e nel suo palmares poteva già vantare il record all'ora per la categoria 100-104 anni. Ora, il nuovo record. Manca solo la certificazione dell'Unione ciclisti internazionale che deve prima effettuare l'esame anti-doping. Ma per Robert - una vita tra allenamento, sana alimentazione e niente tabacco - appare una formalità.

Il video su askanews.it