Roma, 26 feb. (askanews) - Charlotte torna a vincere. Travolge Sacramento 99-85 in California chiudendo a 5 la serie di sconfitte consecutive complessive, a 12 quelle in trasferta. Belinelli ne segna 13. Non c'è LeBron James, rimasto a casa a curarsi una brutta influenza, e Chicago ne approfitta andando a vincere sul parquet di Cleveland con 20 di Wade. Non bastano i 34 di Irving. Tutto facile per i Warriors, anche perché alla Oracle Arena, casa della squadra col miglior record Nba, arrivano i Nets, ultimissimi nella Lega. L'assenza di Kevin Durant, tenuto fermo ai box da coach Kerr per un problema alla mano non si fa sentire. James Harden, coi suoi 24 punti e 10 assist, guida la lunga lista dei giocatori Rockets in doppia cifra contro i Minnesota Timberwolves. Carmelo Anthony (37 punti) regala il successo all'ultimo secondo ai suoi Knicks suoi Sixers. Terza vittoria consecutiva per i Miami Heat. Seconda sconfitta consecutiva per i nuovi Pelicans di DeMarcus Cousins, questa volta sul parquet dei New Orleans Pelicans. Orlando asfalta Atlanta. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Sacramento Kings-Charlotte Hornets 85-99 Orlando Magic-Atlanta Hawks 105-86 New York Knicks-Philadelphia 76ers 110-109 Miami Heat-Indiana Pacers 113-95 Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 96-83 Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 99-117 Houston Rockets-Minnesota Timberwolves 142-130 Golden State Warriors-Brooklyn Nets 112-95