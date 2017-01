Roma, 21 gen. (askanews) - Gli Hornets di Marco Belinelli affondano Raptors. Beli chiude con soli 6 punti in 22 minuti. Il palcoscenico è tutto per Kemba Walker con 32 punti e 8 assist. Tre vittorie consecutive, 5 in casa, 8 delle ultime 10 giocate. Golden State passa di prepotenza a Houston nella partita più attesa della serata. Durant segna 32 punti, Curry ne aggiunge 24. Continua il buon momento di Philadelphia che affonda Portland nonostante i trenta punti di Lillard. Orlando si affida a Payton (20 punti) per superare Milwaukee, Atlanta supera i Bulls che non riescono a superare la crisi. Il trio formato da Gasol-Conley e Randolph, che chiudono rispettivamente con 28, 16 (con 8 rimbalzi e 8 assist) e 20 punti guida Memphis contro Sacramento. Utah passa in Texas contro Dallas al supplementare con 27 punti di Gobert. Brooklyn (9-33), nonostante le assenze di Booker e Kilpatrick, mette finalmente fine alla striscia negativa di 11 sconfitte consecutive asfaltando i Pelicans. Risorgono da cinque sconfitte consecutive anche i Lakers che battono Indiana con 27 di Williams. Questi i risultati delle partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba:

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers 93-92 Charlotte Hornets-Toronto Raptors 113-78 Orlando Magic-Milwaukee Bucks 112-96 Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 107-91 New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 114-143 Houston Rockets-Golden State Warriors 108-125 Atlanta Hawks-Chicago Bulls 102-93 Dallas Mavericks-Utah Jazz 107-112 L.A. Lakers-Indiana Pacers 108-96