Charles Oakley arrestato in tribuna durante New York-Clippers

Roma, 9 feb. (askanews) - Succede di tutto a New York, a cominciare dall'arresto in diretta di Charles Oakley per quello che — in un comunicato rilasciato via Twitter — i New York Knicks hanno definito "un comportamento fortemente inappropriato e assolutamente offensivo e ingiurioso". Con John McEnroe a due passi, Oakley ha cominciato a inveire contro James Dolan, l'attuale proprietario della franchigia newyorchese con il quale i rapporti sono tesissimi da tempo al punto da essere stato "dimenticato" nelle manifestazioni riguardanti i grandi ex della squadra. A questo punto sono intervenuti gli agenti di sicurezza del Madison Square Garden e, secondo i Knicks, Oakley "è stato espulso e al momento è sotto arresto da parte del dipartimento della polizia di New York". "Oakley è stato un grande rappresentante dei Knicks, speriamo possa presto farsi aiutare". Una volta rilasciato l'ex giocatore ha dato la sua versione dei fatti: "Ero arrivato da quattro minuti, non avevo detto niente a nessuno, lo giuro su mia madre. Sono arrivati gli agenti di sicurezza a chiedermi cosa facessi lì" vicino al posto del proprietario Dolan. "Mi ero regolarmente comprato il biglietto. Continuavano a guardarmi, così gli ho chiesto cos'avessero da guardare, e loro mi han chiesto di lasciare il mio posto. Non me ne vado da nessuna parte, la mia risposta".