Roma, 22 feb. (askanews) - Pirotecnici ottavi di finale di Champions League a Manchester e Leverkusen. Il City batte 5-3 il Monaco all'Etihad stadium. Doppietta per il Kun Aguero e per Falcao, monegaschi in vantaggio tre volte, e poi rimontati. In gol anche Sterling, Mbappé, Stones e Sané. El Kun Agüero, che non segnava dal 6 gennaio, si prende il centro della scena guidando il ritorno dei padroni di casa che erano sotto prima per 2-1 e poi per 3-2. con due reti e un assist. "Ho visto di tutto in questa partita - il commento dell'allenatore del City Pep Guardiola - alcune cose sono successe per errori nostri. Ma noi siamo una squadra giovane in Europa, ci giochiamo solo da 5-6 anni e per 32 anni questa società non ha giocato le coppe. Il Monaco, in questo senso, è più esperto, ma momenti come questi servono per crescere". Serata felice per l'Atletico Madrid che torna da Leverkusen con un 4-2 firmato da Saul, Griezmann, Gameiro (su rigore) e Torres. Ma Simeone storcerà il naso per gli errori che hanno permesso ai padroni di casa (a segno con Bellarabi e su autorete di Savic) di mantenere qualche debole speranza in vista del ritorno al Calderon. "Portiamo a casa un risultato molto buono nell'ottica del doppio confronto, ma dobbiamo restare concentrati. Potevamo fare più gol" il commento del Cholo Simeone.