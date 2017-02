Roma, 23 feb. (askanews) - Il Leicester di Claudio Ranieri tiene aperto il discorso qualificazione a Siviglia. Perde 2-1 con il gol di Vardy al 25' della ripresa che dimezza lo svantaggio segnato da Sabia al 25' del primo tempo e Correa al 25' della ripresa. Match di ritorno tra due settimane in Inghilterra. "Per noi era importante tenere aperto il discorso qualificazione" il commento di Claudio Ranieri a fine gara. "Se fossimo stati più tranquilli e attenti potevamo fare qualcosa di più, ma va bene così. Ho visto all'inizio una squadra timorosa e poi, una vota sotto di due gol, ci siamo svegliati. Non chiediamo troppo alla provvidenza, per noi era importante tenere aperto il discorso qualificazione, adesso giochiamo a casa e vediamo, anche se loro sono fortissimi, hanno vinto le tre ultime Europa League e sono ai vertici da dieci anni". Per il resto, piedi per terra: "Per noi la priorità è la salvezza, la Champions è un viaggio premio".