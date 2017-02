Champions League, il Bayern travolge l'Arsenal e vede i quarti

Alexis Sanchez illude gli inglesi per l'1-1, poi valanga tedesca

Roma, 16 feb. (askanews) - Il Bayern Monaco ha battuto l'Arsenal 5-1 nella seconda partita dell'andata degli ottavi di Champions League disputata ieri sera all'Allianz Arena. In gol nel primo tempo all'11' Robben, al 30' Alexis Sanchez per il momentaneo 1-1; nella ripresa all'8' Lewandowski, all'11' e al 18' Thiago Alcantara, al 43' Muller. Il match di ritorno è in programma il 7 marzo.