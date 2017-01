CdM, Slalom di Zagabria: trionfa Manfred Moelgg

Per il 34enne altoatesino terzo successo in carriera

Roma, 5 gen. (askanews) - Manfred Moelgg si è aggiudicato lo slalom di Zagabria valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il 34enne altoatesino, al terzo successo in carriera, ha completato le due manche con il tempo di 2'00"03 precedendo il tedesco Felix Neureuther (2'00"75) e il norvegese Henrik Kristoffersen (2'00"80). Quarto posto per lo svizzero Daniel Yule (2'01"02) che si è lasciato alle spalle gli austriaci Michael Matt (2'01"34) e Marcel Hirscher (2'01"46).