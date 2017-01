Roma, 20 gen. (askanews) - Il matrimonio tra la Sampdoria e Antonio Cassano è ormai ai titoli di coda. Come era prevedibile, visto che la società e il calciatore sono ormai ai ferri corti, l'attaccante barese ha chiesto al club la rescissione del contratto e la società è disposta a concederglielo, pagandogli l'intero ingaggio in sei rate. Questione di dettagli, con la risoluzione che verrà formalizzata la prossima settimana. Cassano però non svela quale sarà il suo futuro: "Ho chiesto la risoluzione del contratto al club, attendo che mi facciano sapere - ha dichiarato il giocatore a Sky Sport -. Ora sto bene, mi diverto con i ragazzi. Cosa farò? Starò con la mia famiglia". L'attaccante però non andrà in Cina: "E che ci vado a fare lì? Sono felice, domani è un altro giorno e vedremo cosa succederà".