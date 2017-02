Cassano: "Allenarmi con la Primavera? I signori hanno detto no"

Roma, 28 feb. (askanews) - Antonio Cassano da domani non potrà più essere tesserato con nessuna squadra. L'attaccante barese, dopo aver rescisso il suo contratto con la Sampdoria, dalla quale ha avuto il rifiuto di di allenarsi con la Primavera del club, da domani non potrà essere tesserato con alcuna squadra. Ai microfoni di SkySport 24, Cassano racconta tutto il suo rammarico: "Sono molto dispiaciuto. Mi dispiace prima di tutto molto non potermi più allenare con questi ragazzi fantastici della Primavera, dai quali ho imparato molto in questi mesi. Ma questa è la vita, e nella vita bisogna andare sempre avanti". I calciatori della Primavera, prima che l'attaccante ex Roma e Real Madrid, lasciasse lo spogliatoio gli hanno fatto una festa a sorpresa: "Sono molto felice della festa che mi hanno fatto i ragazzi, loro sono sempre fantastici: io vado avanti e anche questa volta lo faccio a testa alta, come sempre: certo, avrei voluto continuare ad allenarmi con loro, ma i signori hanno deciso diversamente e dovranno essere loro a spiegare il perché... Io ho delle mie idee e quando sarà il momento le spiegherò, su questo non ho nessun problema". Che cosa c'è nel futuro di Cassano? "Adesso faccio il papà felice, a casa con la mia famiglia".