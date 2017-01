Roma, 25 gen. (askanews) - Carolina Kostner torna sulla grande scena internazionale dopo tre anni e lascia subito il segno. La gardenese agli europei di Ostrava è terza dopo il programma corto con 72.40 punti: a precederla solo due baby russe: la 16enne Evgenia Medvedeva, campionessa uscente e del mondo in carica e la 18enne Anna Pogorilaya Medvedeva bronzo nelle ultime due rassegne continentali che hanno chiuso con 78.92 e 74.39. L'allieva di Alexei Mishin si è esibita sul suo Bonzo's Montreaux, l'assolo di John Bonham, batterista dei Led Zeppelin. L'azzurra ha meritato 36.80 punti per gli aspetti tecnici e 35.60 per quelli artistici. "La gioia ha prevalso sulla tensione" ha detto al termine della prova. Venerdì il programma libero nella quale la Kostner dovrà difendersi dalla terza russa, la 16enne Maria Sotskova, ora con 72.17 a soli 23/100 di punto da lei.