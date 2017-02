Candreva: "Contro la Juventus andremo a giocarcela"

Roma, 1 feb. (askanews) - Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, l'Inter si proietta già verso la sfida di campionato in casa della Juventus. A parlare della sfida, ai microfoni di Premium Sport è Anotnio Candreva: "Di certo sarà una gara molto bella, importante e attesa da tutti. L'ho capito all'andata quando siamo riusciti a battere la squadra più forte di tutte". Per l'attaccante nerazzurro non è una sfida impossibile: "Sarà una gara dura e noi dovremo dare il cento per cento. Il match è sentito. All'andata c'era lo stadio pieno, c'era una bellissima atmosfera e siamo riusciti a battere la squadra più forte del campionato. Ma ora è un buon momento per noi e andremo lì per giocarcela. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto fino adesso". Poi Candreva torna anche sulla sconfitta in Coppa contro la Lazio: "Non ci voleva perché tenevamo molto alla Coppa Italia. Ora però dobbiamo dimenticarla al più presto. Il nostro obiettivo è quello di inseguire le squadre avanti che stanno andando molto forte e dobbiamo proseguire così per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di entrare in Champions League". Il mercato che sarà in estate, Candreva a parte. Si parla di Verratti, cosa gli diresti? "Gli direi di venire qui, all'Inter. E' un calciatore di un'altra categoria, con tanta esperienza".