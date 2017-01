Cancellata prova discesa Austria, rinviato rientro Lindsay Vonn

Roma, 12 gen. (askanews) - Puntuale è arrivata la neve sull'Europa centrale e, dopo la cancellazione preventiva della prova della discesa maschile a Wengen, questa mattina gli organizzatori austriaci sono stati costretti ad annullare anche la prima prova della discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee, quella in cui era attesissimo il ritorno in pista di Lindsey Vonn, a tre mesi dall'infortunio al braccio destro occorsole durante un allenamento in Colorado. "Le parole non possono descrivere quanto sono felice di poter tornare sulle piste questa settimana - aveva detto la sciatrice americana. Sono stati tre mesi davvero duri, con più di 300 ore dedicate alla riabilitazione, ma rendermi conto di essere tornata ad essere veloce e poter tornare alle competizioni mi ripaga del gran lavoro svolto". Tutto rinviato a venerdì 13, quando la prova rimane in calendario. Bisognerà vedere quali saranno le reali condizioni meteo e se gli addetti riusciranno a pulire la pista dall'abbondante nevicata in corso.