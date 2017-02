Calcio, serie A: la Juve vola, il Napoli fa paura

Roma, 6 feb. (askanews) - La Juve batte anche l'Inter allo Stadium, vince la 28ma partita consecutiva casalinga in campionato e con il recupero di mercoledi' prossimo a Crotone si accinge a staccare inesorabilmente la ''concorrenza'' e volare verso il 33mo scudetto della sua storia, il sesto consecutivo, record per la serie A. Dietro fa ''paura'' - calcisticamente parlando - il Napoli che rifila un 7-1 al Bologna, che ricorda Germania-Brasile dei mondiali 2014. Un risultato anomalo e spropositato che condanna i felsinei ad una sconfitta umiliante, al di la dei propri limiti. Tennistico anche il punteggio di Pescara-Lazio (2-6) con gli adriatici ormai condannati alla serie cadetta in compagnia di Crotone e Palermo, anche se i siciliani hanno battuto l'Empoli, alimentando qualche speranza di salvezza, nonostante il distacco dai toscani sia ancora di 8 punti.

Domani sera tocca alla Roma, impegnata in casa contro la Fiorentina. Non sara' facile battere i viola che attraversano un buon momento ma almeno i capitolini hanno l'obbligo di non perdere il treno per il secondo posto. La Juventus, come detto, si avvia ormai a conquistare l'ennesimo tricolore. Dovra' ancora fare attenzione - dopo ben 4 sconfitte - a qualche trasferta insidiosa (Samp, Napoli, Atalanta e Roma) mentre tra le mura amiche non dovrebbe incontrare ''pericoli'' seri se non quello della stanchezza post Champions. L'Inter comunque, risultato a parte, si e' confermata squadra forte e trasformata da Pioli. Nella prossima stagione potrebbe essere (Roma e Napoli permettendo) la principale avversaria dei bianconeri, grazie alla forza economica dei cinesi della Suning. Si ferma, invece, per la terza volta consecutiva il Milan che perde a San Siro con la Sampdoria. Anche un po' di sfortuna in campo e per i numerosi infortuni ma il terzo posto di qualche settimana fa era indubbiamente troppa ''grazia'' per le potenzialita' dei rossoneri. red