Roma, 23 gen. (askanews) - Seconda giornata del girone di ritorno di serie A. La Juve riparte battendo forse un po' troppo agevolmente la Lazio. La Roma tiene, regolando di misura un ottimo Cagliari. Vincono il Napoli (alla grande contro il Milan) e l'Inter (sfruttando un'unica occasione a Palermo). In testa, insomma, stanno tornando tutte le favorite della vigilia, le prime 4 della scorsa stagione. D'altra parte, i bookmakers ad agosto quotavano la vittoria finale della Juventus a poco piu' di 1,5, seguita da Roma e Napoli a 6 e dall'Inter a 15. Decisamente piu' staccate tutte le altre. Difficile, insomma, che i quotisti si sbaglino. Juve, Roma e Napoli sono, difatti, li' in fila indiana mentre l'Inter, reduce da 6 successi consecutivi, sta scalando posizioni in classifica.

Frenano, invece, Lazio e Milan, anche se i rossoneri devono recuperare una gara con il Bologna. Tuttavia, capitolini e meneghini potrebbero accusare, nel ritorno, la stessa flessione di Inter e Fiorentina nello scorso campionato. Allora, nerazzurri e viola chiusero l'andata, rispettivamente, a 39 e 38 punti (ossia, in seconda e quarta posizione). Nel ritorno, i primi misero nel carniere solo 28 punti, i secondi appena 26, chiudendo al quarto e quinto posto ma a ben 24 e 27 punti dalla vetta e a 13 e 16 punti dal terzo posto. In altri termini, se non si e' adeguatamente attrezzati, se non si corre ai ripari nel mercato invernale, le partenze sprint alla lunga possono costare caro. Questo, si intende, sulla carta. Non c'e' nessuna equazione matematica che confermi tale tesi ma si tratta di una tendenza che spesso non viene elusa. Tanto e' vero che Juve e Napoli sono gia' intervenute sul mercato per affrontare al meglio una stagione lunga e piena di impegni; la Roma sta cercando qualcosa davanti; l'Inter, dall'organico ''monstre'', doveva per forze di cose dismettere e lo sta facendo. Ma le altre, leggasi Milan (oltre a Deulofeu), Lazio e Fiorentina dovranno ''inventarsi'' qualcosa in questi ultimi giorni di compravendite per mantenere comunque alto il loro livello di competitivita'.