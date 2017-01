Calcio, Serie A: in testa vincono tutte

Roma, 9 gen. (askanews) - Ultima giornata del girone di andata di serie A e primo turno del nuovo anno. In testa vincono tutte: molte a fatica (Roma, Napoli, Inter, Lazio e Milan); altre in scioltezza (Atalanta e Juve). La riedizione riveduta e corretta delle 7 sorelle (con bergamaschi e partenopei al posto di Parma e Fiorentina) sembra marciare compatta ma gia' dal prossimo turno qualcosa potrebbe cambiare nelle parti alte della classifica: si scontrano infatti Lazio-Atalanta, Fiorentina-Juventus e Torino-Milan. Tre gare per saggiare le reali ambizioni dei giovani e bravi tecnici Simone Inzaghi e Vincenzo Montella e la forza della Juve lontano dalle mura amiche, ospite di una Viola che peraltro in casa non ha mai perso.

I bianconeri sono gia' campioni d'inverno dal 2016, possono chiudere il giorne di andata, grazie al recupero con il Crotone, a +7 sulla Roma seconda, con proiezione 96 punti a fine stagione. Massimiliano Allegri predica, tuttavia, prudenza. A suo giudizio servono almeno 85 punti per vincere lo scudetto ed ha lamentato un calo di concentrazione della sua squadra nel primo tempo con il Bologna. Temeva, insomma, di subire un gol. Piu' volte il tecnico toscano si e' soffermato sulla tenuta difensiva dell'''impenetrabile'' Juventus. Ad oggi, i bianconeri sono la miglior retroguardia della serie A con 14 reti subite, seguiti dalla Roma con 18. Tuttavia, i capitolini nelle ultime 5 gare hanno subito solo 2 gol contro i 5 delle ''zebre'' nello stesso periodo. Nella prima meta' dell'andata, la Roma ha preso 12 gol, 6 nella seconda; la Juve 7 e 7 (ma con una gara in meno) e tra l'ottavo e il 12mo turno ha sempre subito un gol. Si ha, quindi, l'impressione che con la difesa a tre impostata da Spalletti la copertura della Roma oggi si lasci preferire a quella juventina che sconta l'infortunio di Bonucci e la non perfetta forma fisica di Barzagli. Ovvio che davanti (sul piano qualitativo) e in mezzo al campo (sul piano quantitativo) la Juve fa accusare un evidente distacco non solo alla Roma ma anche a qualsiasi altra squadra del campionato italiano. Torneo, quindi, gia' in soffitta? Probabilmente si' come sostenuto da tempo da opinionisti e quotisti ma champions e mercato invernale possono far accorciare le distanze.