Calcio, serie A: frenano le inseguitrici della Juventus

Roma, 30 gen. (askanews) - Terza di ritorno di serie A e giornata tutta a favore della capolista Juventus. Perde la Roma a Genova, pareggia in casa il Napoli, vengono sconfitte anche Milan e Lazio. I bianconeri, invece, vincono agevolmente a Sassuolo e riportano a 4 (7 potenziali per effetto del recupero con il Crotone) i punti di vantaggio sulla seconda. Si avvicina l'Inter che ingrana la settima superando senza patemi il Pescara. Ma la Juve avra' il ''vantaggio'' di sfidare i nerazzurri domenica prossima nell'invincibile Stadium.

Stupiscono i tanti passi falsi delle inseguitrici della vecchia signora (non trovano i 3 punti nemmeno Atalanta e Fiorentina). La Roma dopo aver subito appena 2 reti in 7 gare ne prende 3 dalla Sampdoria. Spalletti schiera Vermaelen al posto di Manolas e Muriel sul belga fa il bello e il cattivo tempo. Il Napoli non riesce a completare una rimonta piu' che possibile su un Palermo che fa punti solo fuori casa. Il Milan, invece, subisce il ritorno di un Udinese che veniva da 3 sconfitte consecutive. Festeggia l'Inter-settebellezze di Stefano Pioli. Per l'appunto ben 7 successi di seguito, 15 gol fatti solo 2 subiti. La Juve, in questo campionato, ha realizzato al massimo 4 vittorie di seguito, come la Roma. Milan e Napoli hanno vinto solo 3 volte consecutivamente. Mentre bisogna tornare indietro, tra la nona e la 14ma giornata di andata, per assistere a 6 trionfi consecutivi dell'Atalanta. Insomma, in un torneo dalla tante squadre belle ma imperfette, la Juventus che mediamente vince 4 gare e ne perde una sembra quella che riesce a nascondere meglio i suoi piccoli difetti e pare quindi avviarsi, per l'assenza di valide alternative, verso la conquista del sesto scudetto consecutivo. A meno che l'Inter non violi il bunker juventino. Sara' partita vera ma difficilmente gli uomini di Allegri sbagliano le gare che contano. Nella prossima giornata, in programma martedi' 7 febbraio (a causa del 6 nazioni di rugby) anche l'interessante sfida tra Roma e Fiorentina (quantomeno per vedere la reazione giallorossa) mentre il Napoli domenica fara' visita ad un cliente scomodo, il Bologna. red