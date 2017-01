Calcio, serie A: a Firenze e Siviglia la caduta degli dei

Roma, 16 gen. (askanews) - Ore 22:30 di ieri domenica 15 gennaio si assiste alla caduta degli dei. Juventus e Real Madrid perdono contemporaneamente, peraltro con lo stesso punteggio (2-1), a Firenze e a Siviglia. Si riaprono così, in maniera inaspettata, due tornei - la serie A e la Liga - che sembravano già archiviati. Anche se è vero che sia i bianconeri, sia le merengues mantengono entrambe un punto di vantaggio ed una partita da recuperare sulle seconde.

Restando in casa nostra, la Juve ovviamente resta la grande favorita per la vittoria finale ma qualcosa e' cambiato. Soprattutto nella tenuta difensiva. Nelle ultime 6 gare di campionato la retroguardia di Allegri ha subito 7 gol, appena 2 la difesa della Roma che da quando Spalletti l'ha schierata a 3 ha praticamente sigillato la porta. Pure nella vittoria in coppa Italia contro l'Atalanta (3-2) la tenuta difensiva della Vecchia signora aveva mostrato qualche ''crepa'' ma in Tim cup e' risaputo, almeno nelle prime gare, l'impegno delle grandi - anche per effetto dei diversi cambi - e' decisamente minore. Molto probabile nella Juve che la non perfetta condizione fisica dei tre ''storici'' difensori Chiellini, Barzagli e Bonucci incida sulla mancata impermeabilita' della retroguardia ma lo stesso Allegri, proprio ieri sera al termine della gara con la Viola, ha ammesso che il problema non riguarda i singoli ma l'assetto difensivo.

La prossima giornata puo' essere assai chiarificativa. Domenica all'ora di pranzo la Juventus ricevera' una Lazio in salute (non si vince altrimenti in rimonta contro una sempre ottima Atalanta). Dentro lo ''stadium'' i bianconeri vincono ininterrottamente da 26 gare (record assoluto per la A) ma stavolta sono chiamati al successo proprio per fugare le paure di una forma non ottimale. E di una Roma che domenica sera ospita un tranquillissimo Cagliari. Senza dimenticare Milan-Napoli di sabato prossimo alle 20.45. I rossoneri stasera giocano contro il Torino e devono recuperare una partita. Dovessero fare filotto diventerebbero oggettivamente il terzo incomodo.