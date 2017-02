Calcio, serie A a 18 squadre? un'ipotesi e un rischio

Roma, 9 feb. (askanews) - Massimo campionato di calcio finito in testa e in coda, con una decina di squadre che non hanno piu' niente da chiedere alla classifica; si lotta solo per il secondo posto e per le posizioni Euroleague. Questa la fotografia della serie A a ben 15 giornate dal termine e sono in molti a chiedere un torneo piu' competitivo, possibilmente a 18 squadre. Anche se il presidente federale, Carlo Tavecchio, ha gia' riposto nel cassetto tale ipotesi per le resistenze dei club medio-piccoli.

Vediamo, comunque, in sintesi, come e' la situazione negli altri paesi. In Inghiletrra, Spagna e Francia il campionato e' a 20 squadre; in Germania (ma ci si ferma un mese in inverno), Olanda, Portogallo e Turchia a 18; in Belgio, Polonia, Grecia e Russia a 16; in Romania e Israele a 14; in Scozia, Galles e Irlanda del Nord a 12; in Svizzera e Austria a 10. Oltreatlantico, in Brasile e Colombia a 20; in Messico a 18; in Uruguay, Cile e Peru' a 16. In Argentina dal 2014 il campionato e' a 30 squadre ma si arrivera' a 22 sul modello dei principali tornei europei. Insomma, le potenze calcistiche mondiali disputano tutte un campionato a 20 o piu' squadre, tranne i tedeschi ma esclusivamente per ragioni climatiche.

Il problema di un campionato a 18 riguarderebbe sicuramente anche gli introiti da diritti tv. Con 20 squadre in una stagione si disputano 380 partite, con 18 formazioni 304 gare e con 16 ''solo'' 240 incontri. Inevitabile un taglio da parte delle televisioni ai ricchi appannaggi ai club con la conseguenza di un ulteriore impoverimento del calcio italiano. I numeri parlano chiaro: nell'ultima stagione dai diritti tv il nostro mondo del pallone ha incassato circa 1 miliardo di euro; 1,1 miliardo la Germania; 2,3 miliardi l'Inghilterra che vende, peraltro, solo 168 partite su 380; 727 milioni la Francia e 983 milioni la Spagna ma ben 517 milioni provengono dai diritti tv esteri contro i soli 185 milioni dell'Italia.

Piu' che diminuire le squadre, probabilmente le ricette per rilanciare il nostro calcio sono sempre quelle: stadi nuovi e di proprieta', valorizzazione dei vivai (con stringenti norme federali per investire sui giovani) e maggiore penetrazione televisiva (e quindi commerciale) all'estero, soprattutto nei mercati emergenti. Tanto per fare un esempio, in Inghilterra, Manchester City-Manchester United si e' giocata alle 13.30 per consentire di vedere la partita in Asia ed in particolare in Cina. Juventus-Inter si e' disputata alle 20,45, la gara si e' potuta vedere in Europa e in tutta l'America ma non certo nei paesi asiatici dove era gia' notte fonda. red