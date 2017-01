Calcio, Roma presenta a Trigoria accordo con Linkem fino al 2019

Roma, 17 gen. (askanews) - Si chiama "Partner of future", inizia oggi e andrà avanti fino al 2019. E' il progetto di collaborazione tra la Roma e Linkem, azienda leader nel settore dei servizi di accesso internet a banda larga in Italia, presentato questa mattina in una conferenza stampa a Trigoria, quartier generale della società giallorossa.

Attraverso quattro giocatori della prima squadra - Daniele De Rossi, Radja Nainggolan, Stephan El Shaarawy e Alessandro Florenzi - la Roma sarà testimonial insieme alla trasmissione tv Le Iene della pubblicità Linkem, che sarà fornitore tecnico di servizi di connettività ad alta performance per i centri operativi del club e il cui logo sarà presente su tutte le maglie delle squadre giovanili, dalla Primavera alle scuole calcio.

"Con orgoglio presentiamo questa collaborazione con Linkem, partnership importante che ci porta verso quel futuro di crescita e innovazione che tutti noi auspichiamo", ha detto Umberto Gandini, amministratore delegato giallorosso, in apertura di conferenza stampa, "Linkem è una realtà in grandissima espansione, molto importante nel panorama italiano; avrete seguito l'ingresso del fondo BlackRock nel capitale sociale e (l'azienda) ha particolare interesse per Roma città e il mercato italiano. La scelta di legare i nostri destini è stata ricevuta con grande entusiasmo".

Poi ha preso la parola Davide Rota, amministratore delegato di Linkem. "Per noi oggi è un giorno importante, siamo fornitori di servizi di connettività alle famiglie: solo da pochi mesi abbiamo coperto Roma e non ci poteva essere canale migliore per una partnership", ha ricordato. "E' un accordo un po' diverso, la Roma è coinvolta nello sviluppo della proposta dei servizi alle famiglie romane. E' un accordo in cui porteremo molta della nostra tecnologia nella vita di tutti i giorni della Roma, a partire dalle sue strutture. Abbiamo cercato di trovare il giusto mix tra la presenza nella prima squadra e la parte giovanile, che ci permette di entrare in contatto con la comunità". (segue)